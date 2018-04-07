Туреччина створила 9-й спостережний пункт на півночі Сирії

Збройні сили Туреччини висунулися в район Морік для створення дев'ятого спостережного пункту в зоні деескалації в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

"Колона зі 100 транспортних засобів вранці 7 квітня проїхала через селище Сермада у напрямі міста Мааррет-ен-Нууман і далі у бік міста Хан-Шейхун. Пунктом призначення колони стало селище Морін на півночі провінції Хама", - йдеться в повідомленні.

Черговий спостережний пункт ЗС Туреччини розташований за 88 км від сирійсько-турецького кордону.

За 3 км від місця розташування спостережного пункту знаходяться позиції сил режиму Башара Асада і проіранських загонів добровольців, пише агентство.

Як повідомляється, розміщення турецького контингенту в зоні деескалації в Ідлібі почалося 12 жовтня 2017 року. Цьому процесу передувала розвідувальна операція, що тривала з 8 по 11 жовтня.

Місію з контролю за зниженням напруженості, що складається з сил країн-гарантів (Туреччина, Росія та Іран) було створено відповідно до домовленостей, досягнутих в Астані.

Частини ЗС Туреччини буде розміщено в 12 точках усередині зони деескалації в Ідлібі, а російські сили по зовнішньому периметру.