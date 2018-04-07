У Канаді розбився автобус з хокейною командою, 14 людей загинули

7 квітня, 2018 - 13:07
У Канаді автобус із юніорською хокейною командою Humboldt Broncos зіткнувся з вантажівкою на шосе, в результаті чого загинуло 14 людей. Про це повідомляє AFP у Twitter з посиланням на місцеві ЗМІ.
"14 загиблих в автобусній аварії в Канаді", - йдеться у повідомленні.
Раніше CTV зазначало, що автобус із молодшою хокейною командою для гри в Саскачевані зіткнувся з вантажівкою на заміській автостраді. Відомо, що вік хокеїстів не перевищує 20 років.
На місці інциденту працюють поліція та медики, також було відправлено три гвинтокрили швидкої допомоги.
Слідчі з'ясовують обставини і причини аварії.
Свої співчуття вже висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та інші високопосадовці країни.
Джерело: Укрінформ