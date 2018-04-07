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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

У Канаді розбився автобус з хокейною командою, 14 людей загинули

7 квітня, 2018 - 13:07

У Канаді автобус із юніорською хокейною командою Humboldt Broncos зіткнувся з вантажівкою на шосе, в результаті чого загинуло 14 людей. Про це повідомляє AFP у Twitter з посиланням на місцеві ЗМІ.

"14 загиблих в автобусній аварії в Канаді", - йдеться у повідомленні.

Раніше CTV зазначало, що автобус із молодшою хокейною командою для гри в Саскачевані зіткнувся з вантажівкою на заміській автостраді. Відомо, що вік хокеїстів не перевищує 20 років.

На місці інциденту працюють поліція та медики, також було відправлено три гвинтокрили швидкої допомоги.

Слідчі з'ясовують обставини і причини аварії.

Свої співчуття вже висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та інші високопосадовці країни.

 

Джерело: Укрінформ

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