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У Каталонії на посаду голови уряду висунули заарештованого лідера

7 квітня, 2018 - 21:08
Фото: Reuters

Спікер каталонського парламенту Рожера Торрен знову висунув на посаду глави уряду автономії одного з лідерів сепаратистів Жорді Санчеса, який перебуває під арештом.

Про це повідомляє іспанський відділ агентства Reuters.

"Спікер Рожер Торрен заявив, що в суботу він запропонує Жорді Санчеса як кандидата в президенти регіону, попри те, що Санчес перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Торрен вже висував депутата на посаду глави уряду Каталонії, однак пізніше він скасував дебати в палаті після того, як Санчесу було відмовлено в проханні про звільнення, щоб особисто з'явитися на засідання по його кандидатурі.

Як повідомлялось, суддя Верховного суду Іспанії пред'явив обвинувачення 13 каталонським політикам, у тому числі колишньому лідеру регіону Карлесу Пучдемону, в перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії. Також було видано міжнародні ордери на арешт інших посадовців уряду Каталонії.

Джерело: День

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