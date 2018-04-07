У Каталонії на посаду голови уряду висунули заарештованого лідера

Спікер каталонського парламенту Рожера Торрен знову висунув на посаду глави уряду автономії одного з лідерів сепаратистів Жорді Санчеса, який перебуває під арештом.

Про це повідомляє іспанський відділ агентства Reuters.

"Спікер Рожер Торрен заявив, що в суботу він запропонує Жорді Санчеса як кандидата в президенти регіону, попри те, що Санчес перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Торрен вже висував депутата на посаду глави уряду Каталонії, однак пізніше він скасував дебати в палаті після того, як Санчесу було відмовлено в проханні про звільнення, щоб особисто з'явитися на засідання по його кандидатурі.

Як повідомлялось, суддя Верховного суду Іспанії пред'явив обвинувачення 13 каталонським політикам, у тому числі колишньому лідеру регіону Карлесу Пучдемону, в перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії. Також було видано міжнародні ордери на арешт інших посадовців уряду Каталонії.