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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

У Києві знайшли 27 боєприпасів часів Другої світової війни

7 квітня, 2018 - 13:40

У районі Броварського проспекту Києва в лісі неподалік від села Биківня виявили 25 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Служба порятунку 101 отримала повідомлення про боєприпаси 6 квітня. Піротехніки виїхали на місце і виявили один артилерійський снаряд Д-152 мм, один Д-122 мм, 23 артснаряди Д-76 мм, а також один підривник. Боєприпаси знищили на полігоні.

Крім того, повідомляється, що один артснаряд Д-155 мм виявили в лісі на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва.

ДСНС зазначає, що з початку року на території Києва знайшли і знищили 73 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової.

Прес-служба просить в разі виявлення таких предметів зателефонувати 101 або 102, огородити місце знахідки та не допускати до нього людей, а також не чіпати, не переміщувати, не намагатися розбирати і не стукати по вибухонебезпечному предмету. Радіус розльоту осколків в разі вибуху може досягати декількох сотень метрів.

 

 

Джерело: День

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