У Львові представили фотовиставку TESTES MUTI Олексія Іутіна

Експозицію з півсотні фотополотен відкрили у Галереї Гері Боумена, що на вул. Наливайка, 18.

«Художник, сценарист, режисер, оператор, декоратор, костюмер і актор, причому водночас…» – саме так говорять про Олексія Іутіна його друзі. До цього переліку безумовних талантів фотографа особисто від себе додам, що Олексій ще й казкар, бо інакше, як казковими, сюжети його картин і не назвеш.

«Іутін з’явився на видноколі художньої фотографії Львова у середині 1970-х, коли народжувалося покоління космополітів, інспірованих, з одного боку науково-технічним прогресом, а з другого боку – спробою українських митців інспірувати в нове мистецтво впливи Заходу та різних прогресивних світових течій», – зазначив, відкриваючи виставку, мистецтвознавець Богдан Мисюга.

Перший персональний показ майстра відбувся 54 роки тому – 1964-го, а на загал за понад півстоліття творчої праці художник узяв участь у 250 міжнародних показах – в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Китаї, Бразилії, Аргентині, Бельгії, Голландії, США, Великобританії, Австрії, Македонії, Канаді та Японії. Отримав 15 міжнародних нагород – на виставках у Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Японії.

Екселєнц Міжнародної федерації фотомистецтва (ФІАП), заслужений діяч культури Польщі. Серед найбільш популярних робіт фотомитця – серія з чотирьох знімків «Відпочинок фавнів», триптих «Весілля», картини «Капітан», «Сажотрус», «Сніданок на траві», «Пауза» та багато-багато інших.

Згадую кількарічної давнини інтерв’ю з Олексієм. Не скажу, що складно тоді працювалося, але те, що Іутін не дуже говіркий, – правда.

Мені тоді все ж вдалося трошки «розрухати» візаві – коли запитала, яких цікавих людей йому пощастило знімати. Пролунала відповідь «Багато». Перший згаданий – Богдан Ступка, з яким Олексій заприятелював ще до того, як Богдан Сильвестрович став актором. Й пізніше багато знімав майбутнього народного артиста. Має й багато світлин відомого польського співака і композитора Чеслава Нємана. З Євгеном Євтушенком познайомився, коли той приїхав до Львова із фотовиставкою. А потім гуляв із відомим російським поетом містом і фотографував його. А знаменитого актора Євгена Лєбєдєва знімав не лише на сцені Великого драматичного театру ім. Горького у Ленінграді, а й у неформатній обстановці – на дачі в Комарово. Потрапив у кадр Іутіна також відомий режисер Георгій Товстоногов.

Олексій розповів мені, що хист до фотографування успадкував від батька (до речі, й досі зберігає збільшувач, котрим той користувався).

Скільки улюблених робіт, не відповів. Казав: «Є кілька… І взагалі – ніколи про це не думав». Говорив, що сюжети приходять самі по собі і всі їх сам вигадує: «Це ж не репортаж, який можна піти і відзняти – мені не цікаво робити суто реалістичні речі».

Про що направду багато і залюбки розповідав мені Олексій, так це про своїх вірних друзів – Катерину Суєвалову, Збишека Хшановського, Геру Левицьку, Валерія Бортякова, Олега Денисенка, Олега Дергачова, Михайла Демцьо, Ярослава Мигаля, Володимира Буглака, Юрія Чаришнікова, Ігоря Біляківського, Стефка Оробця… До речі, майже всі вони були персонажами його казкових сюжетів: «З друзями легко працюється, бо вони буквально на льоту схоплюють мою ідею. Хоча доволі часто траплялося, що додумувалася картина вже в процесі роботи…»

Самого Олексія, на жаль, на відкритті теперішньої експозиції не було – сильно хворіє. Але друзі, які прийшли цього дня до Галереї Гері Боумена (Збігнєв Хшановський, Олег Денисенко, Ярослав Мигаль, Зіновій Підперигора, Володимир Дубас, Олександр Шамов…), пообіцяли, що обов’язково покажуть і розкажуть йому, як все відбувалося.

Експозицію TESTES MUTI Олексія Іутіна в арт-просторі Галерея Гері Боумена можна оглянути до 26 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Романа БАЛУКА