У Львові у переддень Великодня сироти отримали житло

Львівський міський голова Андрій Садовий вручив двом дітям-сиротам та дитині, позбавленій батьківського піклування, ордери на однокімнатні квартири. Дві квартири – у Винниках, що у передмісті Львова, і у Львові – спільно з опікунами придбало місто. Ще одну квартиру у Львові місто купило спільно з областю.

«У нас у Львові є дуже хороша програма, коли ми спільно з опікунами купуємо житло для тих дітей, які цього потребують», – зазначив під час церемонії вручення документів на квартири Андрій Садовий. І додав, що минулого, 2017-го, року місто придбало 9 квартир для дітей-сиріт, а вже поточного року отримали помешкання 9 військових, які пройшли зону бойових дій, – у спеціально збудованому для них домі. Також міський голова пообіцяв, що це не останній на 2018-й рік акт дарування: «Ми ще докуплятимемо квартири».

«Коли дитина має і тата, і маму, вона себе достатньо впевнено почуває. А коли діти не мають батьків і йдуть у доросле життя, то перед ними виникає дуже багато проблем. Завдання кожної громади – допомогти цій дитині робити вже дорослі кроки. Ми свого часу у міській раді прийняли рішення щодо програми – 70% коштів на купівлю квартири дає місто, а 30% – опікуни або благодійники, – зазначив міський голова. – Також ми цього року відкриваємо великий центр на вул. Угорській, де буде можливість для дітей, які виходять з будинку дитини чи з інтернату, певну кількість часу там жити, поки не облаштують своє життя, не матимуть роботи і не отримають повноцінне житло. Громада міста повинна дбати про всіх дітей, в першу чергу, за тих дітей, яким важче, бо не мають батьків. Якщо ж говорити про помешкання для сиріт, які пройшли зону бойових дій, думаю, що Львів – єдине місто, яке має таку програму. Кожне місто самостійно приймає рішення, але було би дуже правильно, щоб усі ці добрі приклади, які ми започаткували у Львові, на державному рівні були акцептовані і щоб ця програма працювала на державному рівні. Це кардинально змінить ситуацію і саму атмосферу у суспільстві. Якщо держава дбає про тих, кому найважче, то кожен, хто живе в цій державі, розуміє, що держава його захистить. Ніхто не знає, що нас завтра чекає. Тому допомога дітям-сиротам, допомога людям, які мають інвалідність, допомога різним категоріям – це обов’язок. Така наша місія».

Також Львівський міський голова звернувся до всіх, хто має кошти, з проханням за бажання дофінансовувати міську програму із забезпечення сиріт житлом, аби всі діти, які не мають батьків, отримали власне житло.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів