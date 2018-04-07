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У Німеччині вантажівка наїхала на натовп, є загиблі

7 квітня, 2018 - 20:38
Фото: Reuters

Унаслідок наїзду вантажівки на натовп у німецькому місті Мюнстер загинуло щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Щонайменше четверо загиблих після наїзду автомобіля на натовп у Німеччині - міністерство", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, водій транспортного засобу наклав на себе руки ще на місці події.

Поліція оточила місце аварії.

Інцидент стався після обіду, ймовірно у старому районі міста біля бару Kiepenkerl.

Джерело повідомило, що не виключає, що це була спланована атака.

На фотографіях видно десятки постраждалих та розкидані по землі столи й стільці закладу.

Деталі інциденту уточнюються.

"Є кілька померлих", - сказала прес-секретар поліції, додавши, що кілька з травмованих були критичними. Представник поліції повідомив, що близько 30 осіб отримали травми.

Джерело: День

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