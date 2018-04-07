У Німеччині вантажівка наїхала на натовп, є загиблі

Унаслідок наїзду вантажівки на натовп у німецькому місті Мюнстер загинуло щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Щонайменше четверо загиблих після наїзду автомобіля на натовп у Німеччині - міністерство", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося, водій транспортного засобу наклав на себе руки ще на місці події.
Поліція оточила місце аварії.
Інцидент стався після обіду, ймовірно у старому районі міста біля бару Kiepenkerl.
Джерело повідомило, що не виключає, що це була спланована атака.
На фотографіях видно десятки постраждалих та розкидані по землі столи й стільці закладу.
Деталі інциденту уточнюються.
"Є кілька померлих", - сказала прес-секретар поліції, додавши, що кілька з травмованих були критичними. Представник поліції повідомив, що близько 30 осіб отримали травми.