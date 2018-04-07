У США створили інтерфейс, що розпізнає не вимовлені слова

Експерти з Массачусетського технологічного інституту розробили комп'ютерний інтерфейс, здатний розпізнавати слова, які користувач промовляє про себе, але не вимовляє.

Пристрій був представлений на конференції, присвяченій "розумним" призначеним для користувача інтерфейсам. Про це повідомляє журнал Science Daily.

Прилад називається AlterEgo і складається з знімного пристрою і обчислювальної системи. Пристрій зчитує з особи нейром'язові сигнали, ініційовані "внутрішньою вербалізацією", тобто промовлені про себе непомітно для оточуючих. Сигнали потрапляють в нейромережу, яка співвідносить їх з конкретними словами.

Прилад також включає пару навушників, що передають вібрації до внутрішнього вуха через кістки особи. З їх допомогою користувач зможе отримувати інформацію, що згенерувала обчислювальної системою, не відволікаючись від своїх справ.

Як стверджує Арнау Капур, студент магістратури медіа-лабораторії MIT, який очолює роботу над пристроєм, він і його колеги хотіли сконструювати прилад, здатний посилити людський інтелект.

"У нас була така ідея: чи могли ми отримати обчислювальну платформу, яка була б більш внутрішньою, яка в якомусь сенсі комбінувала б людину і машину і яка сприймалася б як внутрішнє розширення нашого власного розумового процесу", - розповідає він.

В якості експерименту дослідники використовували AlterEgo в ході шахової гри: системі беззвучно передавали ходи противника і отримували від неї можливі варіанти ходів у відповідь.

Тад Старнер, професор Технічного коледжу комп'ютингу в Джорджії, розповів, як подібного роду пристрої можна використовувати в практичних цілях. За його словами, AlterEgo можна буде застосовувати для комунікації в дуже галасливій обстановці, коли сказане вголос годі й розчути (наприклад, на палубі авіаносця), або, навпаки, в дуже тихій (наприклад, в ході операцій спецслужб).

У відеоролику, опублікованому на каналі медіалабораторіі MIT, представлено кілька більш "побутових" варіантів використання: наприклад, для дистанційного перемикання між каналами "силою думки", для впізнавання часу на ходу, для підрахунку загальної вартості товарів в магазині.

Поки AlterEgo існує тільки у вигляді прототипу для вивчення. Коли він або його модифікації надійдуть в продаж, поки невідомо.