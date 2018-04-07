У Вінниці завершився опалювальний сезон

Вчора, 6 квітня, в житлові будинки обласного центру припинили подачу тепла. Рішення про завершення опалювального сезону напередодні схвалив виконкомом Вінницької міськради. З теплом поки що залишаються заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. У них опалення буде вимикатися відповідно до заявок керівництва.

«Заклади соціальної сфери вимикатимуться поступово за заявками дирекції до теплопостачального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго», – пояснює його прес-секретар Юлія Петришина. – Що ж стосується помешкання вінничан, то зважаючи на те, що протягом останніх трьох діб середньодобова температура була вищою за 8 градусів, подача тепла припинена. Більше того, на «гарячу лінію» міста з проханням вимкнути опалення зверталося чимало вінничан. Тому маючи тепло на вулиці і рішення виконкому міськради, опалювальний сезон у місті завершується».

Загалом, як зазначають у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта», опалювальний сезон 2017–2018 років пройшов в нормальному ритмі – жодних позаштатних ситуацій не виникало. Котельні працювали стабільно, забезпечуючи городян теплом. Кількість аварійних поривів мереж теплопостачання порівняно з попередніми роками була значно меншою.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з відкритих джерел