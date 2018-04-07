В Україну з Єрусалима доставили Благодатний вогонь

В Україну із Єрусалима доставили Благодатний вогонь, повідомляє агентство УНІАН з посиланням на трансляцію події телеканал 1+1.

Зокрема повідомлялось, що літак з делегацією прибув ваеропорт "Бориспіль". Благодатний вогонь до столиці України доставила делегація Київського патріарха.

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23:00.

Як повідомлялось раніше, сьогодні, 7 квітня, о 14:16 у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який очікували паломники з усього світу.

Нагадаємо, Благодатний вогонь сходить кожен рік у суботу напередодні православного Великодня в храмі над Гробом Господнім у Єрусалимі. Чин сходження Благодатного вогню здійснює в Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимський патріарх. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.