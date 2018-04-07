В Японії створили підрозділ морської піхоти

В Японії вперше з часів Другої світової війни представили підрозділ морської піхоти швидкого реагування Amphibious Rapid Deployment Brigade (ARDB) на тлі побоювань Токіо щодо погроз з боку Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

"На церемонії, яка проходила на військовій базі біля Сасебо на південно-західному острові Кюсю, близько 1500 членів Amphibious Rapid Deployment Brigade (ARDB) вишикувалися на вулиці в камуфляжній формі", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що морпіхів спочатку розмістять на Кюсю, а в подальшому передислокують на Окінаву.

«З огляду на зростаючі складнощі в ситуації з безпекою і обороною територій, навколо Японських, захист наших островів стала критичною обов'язком», - сказав заступник міністра оборони Томохіро Ямамото.

Згідно з планами уряду, морська піхота була створена, щоб протидіяти окупації островів в Східно-Китайському морі, які, на думку Токіо, знаходяться під загрозою з боку Китаю.

"Зважаючи на все більш складну ситуацію в області оборони і безпеки довкола Японії, захист наших островів став критичним обов'язком", - заявив віце-міністр оборони Японії Томохіро Ямамото.

Раніше повідомлялося, що в грудні минулого року японський уряд схвалив рекордні витрати на оборону в розмірі близько 39 мільярдів євро.