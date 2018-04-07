В єрусалимському храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь, повідомляє телеканал 112-Україна.

Він вважається святинею для вірян, а його появу називають дивом. Винесення вогню символізує вихід з Гробу «Світла Істинного», тобто воскреслого Ісуса Христа.

"На символ благословення Божого напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч прочан. Сходження вогню відбулося о 14:17 за київським часом", йдеться у повідомленні.

Як зазначається, присутні на цій події швидко передавали вогонь один одному, а потім його роздали прочанам біля храму. Благодатний вогонь сьогодні ввечері доправлять і в Київ. За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.

Делегація Київського патріархату доставить Благодатний вогонь до України з Єрусалиму в суботу, 7 квітня, о 19:40 за київським часом.

Нагадаємо, Благодатний вогонь сходить кожен рік у суботу напередодні православного Великодня в храмі над Гробом Господнім у Єрусалимі. Чин сходження Благодатного вогню здійснює в Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимський патріарх. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.