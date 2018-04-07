Велика Британія для боротьби з ожирінням ввела податок на цукор

Починаючи з 6 квітня у Великій Британії виробники солодких безалкогольних напоїв платитимуть податок на цукор.

Про це повідомляє AFP.

"Британія в п'ятницю приєдналася до Франції, Норвегії і Мексики щодо введення податку на цукор у безалкогольних напоях у спробі розв'язати проблему ожиріння і карієсу у дітей", - йдеться в повідомленні.

Відтепер податок буде стягуватися з напоїв, що містять більш як 5 грамів цукру на 100 мл рідини. Чим вищий відсоток цукру у напої, тим вищою буде сума податку.

Бренди, що найбільше продаються, такі як Fanta, Ribena і Lucozade, уже зменшили вміст цукру у своїх продуктах, щоб уникнути податку, але Coca-Cola й Pepsi продовжать дотримуватимуться тих же рецептів, які містять понад 10 грамів цукру на 100 мл.