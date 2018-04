Волкер закликав бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер закликав РФ та підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози у бік спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

“Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися”, — йдеться у повідомленні.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ

