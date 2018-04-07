Волкер закликав бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер закликав РФ та підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози у бік спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це Волкер написав на своїй сторінці у Twitter.

“Росія і підтримувані нею бойовики на сході України повинні припинити погрожувати чи залякувати СММ ОБСЄ і почати виконувати Мінські домовленості, під якими вони підписалися”, — йдеться у повідомленні.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 апреля 2018 г.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що озброєні бойовики погрожували їм поблизу окупованого Кремінця в Донецькій області. Про це йдеться у звіті місії від 6 квітня.

Спостерігачі повідомили, що інцидент стався 5 квітня вдень, коли вони готувалися до запланованого запуску безпілотника.

«Синій автомобіль марки «Лада» (з номером АА237 і маркуванням «поліція» російською мовою), який рухався із заходу на схід, розвернувся у бік спостерігачів. З автомобіля вийшли троє чоловіки: один у камуфляжному одязі, а двоє інших у формі поліції; у кожного з них на плечі був автомат (типу АК). Вони підійшли до патруля СММ. Чоловік у камуфляжному одязі російською мовою відрекомендувався «командиром спецпідрозділу». Він заявив, що це «зона без польотів» і що їм не повідомляли про застосування місією безпілотного літального апарату», – йдеться в звіті.

Спостерігачі заявляють, що намагалися пояснити свої повноваження і врегулювати ситуацію, але до патруля СММ під’їхав ще один автомобіль із бойовиками, які агресивно розмовляли, тримаючи напоготові зброю.

Представники місії були змушені зібрати обладнання і повернутися на свою базу в підконтрольному проросійським бойовикам Донецьку.

За даними місії, в 2018 році свободу пересування патрулів СММ у районі Кремінця обмежували близько 20 разів.

Відзначимо, після призначення на посаді Державного секретаря США Майка Помпео місія спеціального представника в Україні Курта Волкера стане більше жорсткішою і щодо підтримки України, і щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.