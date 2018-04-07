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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Євродепутат буде ініціювати тіснішу співпрацю ЄС і України у сфері кібербезпеки

7 квітня, 2018 - 11:26
Фото Reuters

ЄС та Україна повинні тісніше співпрацювати у питаннях кібербезпеки. Відтак, під час засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС 16-18 квітня у Страсбурзі ініціюватиметься поглиблення співпраці Брюсселя з Києвом у цьому напрямку.

Про це під час прес-конференції у Варшаві, відповідаючи на запитання Укрінформу, повідомив депутат Європарламенту Міхал Боні.

“Я внесу це питання на засідання цього комітету і пропонуватиму також, щоб активно розпочати співпрацю з Україною у цій сфері. Незважаючи на те, що Україна ще не є членом ЄС, але у системі кібербезпеки вона повинна мати схожий шлях щодо досягнення сертифікатів і до формування відповідних стандартів", - заявив Боні.

Він наголосив, що зараз "дуже хороша нагода", аби ЄС, будуючи нові стандарти і норми кібербезпеки з окресленими рівнями і вимогами, заохочував країни Східного партнерства "також піти цим шляхом".

Він зазначив також, що крім України, такого роду співпрацю Євросоюз повинен налагодити ще з двома країнами Східного партнерства - Молдовою та Грузією. За його словами, 5 квітня у Кишиневі під час засідання Парламентського комітету асоціації Молдова-ЄС йшлося про можливість створення робочої групи з питань кібербезпеки та протидії дезінформації. Натомість, у Грузії 4-5 червня відбудеться цифровий саміт, де кібербезпека буде одним з основних питань.

 

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