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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

За останні 10 днів в поліцію Донеччини здалися 7 бойовиків

7 квітня, 2018 - 12:45
Фото: police.dn.ua

З початку року поліції Донецької обл. здалися 9 бойовиків, більшість з яких зробили це минулого тижня. Як повідомляє прес-служба Головного управління обласної Нацполіції, наразі усі вони "надають цінні свідчення про службу в "ДНР".

Більшість з тих, хто здався, – жителі підконтрольної Україні території, серед них – одна жінка. Двоє виїхали з окупованих міст.

У поліції заявляють, що в окремих випадках проводяться спецоперації з виведення колишніх бойовиків з окупованої території.

Правоохоронці наголошують, що з початку року до відповідальності було притягнуто 74 бойовиків, а всього за три роки – понад 1200.

Нагадаємо, у березні була озвучена кількість бойовиків, які повернулися до України за програмою СБУ "На тебе чекають вдома". Загалом це 200 осіб.

Суди звільнили 125 учасників програми від кримінальної відповідальності, ще 9 – від відбування покарання.

Програма СБУ розрахована на повернення на підконтрольну Україні територію громадян, які добровільно відмовилися від участі у збройних формуваннях бойовиків. Вона діє з 18 серпня 2015 року.

 

Джерело: День

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