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За тиждень понад 150 тисяч українців підписали декларації з лікарями, - Супрун

7 квітня, 2018 - 10:20

За перший тиждень програми "Лікар для кожної сім'ї" понад 150 тисяч українців знайшли лікарів, з якими підписали декларації. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"З 2 квітня вже понад 150 тисяч українців знайшли лікарів, з якими підписали декларації. Сподіваюся, що для своїх пацієнтів всі вони стануть тими самими довіреними фахівцями, до яких хочеться звертатися протягом життя з більшості питань щодо здоров’я", - заявила вона.

"Кампанія з вибору лікаря розпочалася в усіх областях України. Медзаклади поступово підключаються до електронної системи охорони здоров’я - на 4 квітня в системі вже було 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Щодня приєднуються нові", - підкреслила Супрун.

"Всі ми вперше працюємо з таким масштабним завданням, тож в деяких регіонах на початку виникли труднощі. Так, у Львові та Дніпрі старт кампанії був відкладений.

Ми уважно стежимо за перебігом кампанії та допомагаємо вирішувати локальні питання. У п'ятницю у Львові почали підписувати декларації. В Дніпрі найближчим часом заклади також відновлять підписання декларацій", - зазначила в.о. міністра.

"Нагадуємо, що неприпустимо тиснути на пацієнтів, аби вони підписували декларацію винятково зі своїм дільничним лікарем. Кожен українець вільний у виборі свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, де б він не був зареєстрований", - наголосили у МОЗ.

"Відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин: заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров’я; всі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів", - зауважила Супрун.

Джерело: Еспресо

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