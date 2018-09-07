Активісти закликали Клімкіна посприяти розгляду петиції щодо Сенцова у США

Активісти направили міністру закордонних справ Павлу Клімкіну звернення з проханням посприяти розгляду американським урядом петиції на підтримку незаконно ув'язненого в Росії Олега Сенцова та інших бранців Кремля, розміщеної на сайті Білого дому.

Звернення зачитав співзасновник громадської організації "Спільна перемога" Олександр Соколинський під час прес-конференції в Укрінформі у п'ятницю.

"Завдяки злагодженій роботі вищезазначених громадян України та активності українців на території України та за кордоном всього за дві доби вдалось зібрати необхідну кількість підписів під петицією на сайті Білого дому. Громадськість зробила все від неї залежне, тепер час долучатись українським дипломатам та представникам МЗС. Петиція може чекати розгляду до 60 днів. У нас цього часу немає, оскільки Олег Сенцов голодує вже більше ста днів, стан його погіршується щодня, медики визначають його як критичний", - підкреслив він.

Соколинський зауважив, що у зверненні також міститься прохання надати інформацію та роз'яснення щодо того, "як МЗС та інші відповідальні державні установи можуть вплинути на якомога швидший розгляд петиції у Білому домі".

Саме звернення адресоване главі МЗС Клімкіну та речнику міністерства Мар'яні Беці.

Нагадаємо, що у Таллінні під посольством РФ відбувся пікет на підтримку Сенцова.