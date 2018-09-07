Авіакомпанія British Airways зазнала масштабної хакерської атаки

Кіберзлочинці викрали дані 380 тисяч клієнтів британської авіакомпанії British Airways із сайта та мобільного додатка.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що викрадені дані включають тільки інформацію за безготівковими розрахунками, хакери не змогли отримати доступ до паспортних даних або інформації про польоти клієнтів British Airways. Атака торкнулася клієнтів, які використовували сайт ba.com і мобільний додаток авіакомпанії для бронювання квитків у період з 21 серпня по 5 вересня.

Зараз сайт авіакомпанії працює у штатному режимі, вразливість, знайдена кіберзлочинцями, була усунена. Авіакомпанія також повідомила про інциденту поліцію.

Холдинг International Airlines Group, куди входить British Airways, проводить термінове розслідування.

Глава British Airways Алекс Круз висловив жаль через те, що сталося, і приніс вибачення клієнтам.

"Ми глибоко шкодуємо про порушення, викликані злочинними діями. Ми дуже серйозно ставимося до захисту даних наших клієнтів", - наводяться його слова в заяві.

Нагадаємо, Microsoft зірвала спробу атаки хакерів РФ.