Через екологічне лихо в окупованому Криму на півдні Херсонщини оголосили евакуацію

На півдні Херсонської області оголошено евакуацію у зв'язку з загрозою техногенної катастрофи і забрудненням повітря на півночі окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що для запобігання негативних наслідків забруднення повітря в результаті діяльності заводу "Кримський титан" на окупованому півострові на півдні Херсонської області припиняють роботу шкіл та дитсадків, а дітей евакуюють в оздоровчі табори.

Крім того, призупинено пропуск на пунктах "Каланчак" і "Чаплинка" у бік Криму.

Раніше президент України Петро Порошенко прокоментував ситуацію, яка склалася на заводі "Кримський титан" в окупованому Армянську (АРК), заявивши про необхідність створення міжнародної комісії. Другою дією, яку повинна вчинити українська влада, Порошенко назвав створення умов для вивозу дітей з Армянська на материкову територію для відпочинку, оздоровлення та, за словами президента, порятунку.

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