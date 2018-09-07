День в ООС: Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

У п'ятницю, 7 серпня, з 7-ї до 18-ї години російсько-терористичні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував", - зазначається у повідомленні.

Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Катеринівка, Південне, Гнутове та Водяне. По оборонцях Щастя, крім того, вів прицільний вогонь снайпер.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.