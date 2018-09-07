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Денісова: Стан Балуха погіршився, у нього сильний біль в печінці та запалення вуха

7 вересня, 2018 - 20:55
Фото RFE/RL

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я Володимира Балуха.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Маю тривожну інформацію щодо погіршення здоров'я Володимира Балуха. Він продовжує стрімко худнути. У нього сильний біль в печінці та запалення вуха», - зазначила Денісова.

Вона також повідомила, що більше не може чекати відповідей своєї російської колеги на свої листи, тому звернулася до неї з пропозицією.

«Оскільки й адвокат Кирила Вишинського подав клопотання щодо медичного обстеження його підзахисного, який перебуває в Херсонському слідчому ізоляторі, тож запропонувала Тетяні Москальковій відвідати Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха. Але тільки на паритетній основі. Крім того, наголосила, щоб разом з нами були медики, які б змогли оглянути ув'язнених», - зазначила Денісова.

На своїй сторінці вона опублікувала сканування листа-звернення.

Джерело: День

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