"ДНРівці" обрали собі нового ватажка та анонсували "вибори", - ЗМІ

Тимчасовим очільником терористичного угруповання "ДНР" став "голова народної ради "ДНР" Денис Пушилін. Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на "депутата ради" Владислава Брига.

Як повідомляється, рішення про призначення Пушиліна прийняла "народна рада ДНР". Також наголошується, що 11 листопада на території окремих районів Донеччини, підконтрольних бойовикам "ДНР" пройдуть "вибори" ватажка і "депутатів народної ради ДНР".

Нагадаємо, раніше ватажком угруповання "ДНР" був Олександр Захарченко, який був убитий в центрі окупованого Донецька вдень 31 серпня.

За словами глави Служби безпеки України Василя Грицака, причиною загибелі Захарченка може бути "методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських терористичних військ на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародных республік". Ще однією версією вбивства Захарченка можуть бути "розборки на комерційній основі".

Також повідомлялося, що оточення вбитого Захарченка після загибелі ватажка "ДНР" намагається втекти з окупованих територій.

За даними української розвідки, кафе "Сепар" в Донецьку, де підірвали Захарченка, перебувало під безпосереднім контролем Федеральної служби безпеки РФ. Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що Україна була зацікавлена в тому, щоб Захарченко був живий-здоровий.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України закриє кримінальне провадження проти вбитого ватажка терористичного угруповання "Донецька народна республіка" Олександра Захарченка.

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