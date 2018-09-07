Франція заявила про спробу РФ шпигувати за франко-італійським супутником

Російський супутник у минулому році намагався шпигувати за франко-італійським супутником, що забезпечує захищену військову комунікацію.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоренс Парлі, повідомляє BFMTV, передає ЄП.

"Поки наш супутник Athena-Fidus продовжував спокійне обертання навколо Землі, до нього наблизився інший супутник. Близько. Надто близько. Настільки, що ми подумали про спробу перехопити нашу комунікацію", - сказала вона.

За словами міністра, "спроба підслухати сусідів це не тільки недружній крок, це називається шпигунством".

"Цей супутник з великими вухами називається "Луч-Олімп", відомий російський супутник. Ми бачили, що сталося і вжили необхідні заходи". - додала Парлі.

При цьому міністр не виключила, що подібні дії можуть повторитися в майбутньому.

Канал нагадує, що США недавно заявили про "дуже ненормальну поведінку" "космічного об'єкта", розгорнутого Росією в жовтні 2017 року.