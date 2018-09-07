Госпсуд визнав банкрутом молочну компанію "Галичина" та відкрив ліквідаційну процедуру

Господарський суд Львівської області визнав банкрутом ПрАТ "Галичина" та відкрив ліквідаційну процедуру. Відповідне рішення суду від 30 серпня 2018 року оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

"З дня прийняття господарським судом постанови про визнання Приватного акціонерного товариства "Галичина" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо", - йдеться в судовому рішенні.

Згідно з реєстром вимог кредиторів, загальна кредиторська заборгованість ПрАТ "Галичина" становить 1,182 млрд грн. Наявні активи підприємства становлять 231,796 млн грн.

Вимоги за зобов'язаннями ПрАТ "Галичина" можуть бути пред'явлені протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання підприємства банкрутом.

Відповідно до норм законодавства, з моменту ухвалення рішення про визнання суб'єкта господарювання банкрутом відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю. Крім того, скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.

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