Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її знаходити.
Адольф Дістервег (1790 - 1866), видатний німецький педагог-демократ

Гройсман обіцяє подати до Ради проект держбюджету до 15 вересня

7 вересня, 2018 - 21:53
Фото з архіву «Дня»

Кабінет міністрів виходить на фінальну версію проекту Державного бюджету на 2019 рік і готовий подати його на обговорення до Верховної Ради до 15 вересня

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

"Працюємо над фінальною версією бюджету. Він буде представлений вчасно. Буде визначено реальні показники і цифри. Для мене головне - стабільність, прогнозованість і реалістичність. 15 вересня подаємо бюджет і будемо за нього боротися", - сказав Гройсман.

Також Гройсман заявив, що наступного року мінімалка перевищить 4 тисячі грн.

Джерело: День

Більше новин

Комітет Ради підтримав звільнення Реви
Український парламент ратифікував торгівельну угоду з Таїландом
Біля Ради пройшла акція за нові правила виборів
"Слава Україні!": Нардепи підтримали в першому читанні нове військове вітання
У Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення Сенцова на Нобелівську премію миру
ВРУ відкрила доступ до результатів клінічних випробувань ліків

Новини партнерів

Loading...