Гройсман обіцяє подати до Ради проект держбюджету до 15 вересня

Кабінет міністрів виходить на фінальну версію проекту Державного бюджету на 2019 рік і готовий подати його на обговорення до Верховної Ради до 15 вересня

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

"Працюємо над фінальною версією бюджету. Він буде представлений вчасно. Буде визначено реальні показники і цифри. Для мене головне - стабільність, прогнозованість і реалістичність. 15 вересня подаємо бюджет і будемо за нього боротися", - сказав Гройсман.

Також Гройсман заявив, що наступного року мінімалка перевищить 4 тисячі грн.