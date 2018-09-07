Гройсман: Україна готова до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Україна готова до опалювального сезону.

"Я звертаюся до всіх політиків: не лякайте людей зривом опалювального сезону. Україна готова. Запаси газу є, з електроенергією проблем немає, система працює в штатному режимі. Я хочу наголосити ще раз: відповідальність за опалення, світло, гарячу воду лежить на місцевій владі", - сказав Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 7 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр наголосив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно.

"Від початку нового опалювального сезону ми зробимо все, щоб через механізм субсидій захистити кожного громадянина України. Усіх, хто потребує цієї допомоги", - додав він.

Водночас Гройсман зазначив, що і процес верифікації субсидіантів потрібен, оскільки навіть перший аналіз показав, що лише в Київській області 20 тис. людей отримують подвійні субсидії.

Як повідомлялося, 6 вересня в Україні почалася монетизація субсидій на газ і електроенергію.