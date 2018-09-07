Хуг заявив про 2 жертви серед мирних мешканців на Донбасі

На Донбасі в останній тиждень літа жертвами бойових дій стали двоє мирних жителів, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Минулого тижня СММ підтвердила інформацію про дві жертви серед мирного населення", - цитує ОстроВ заяву Хуга.

За словами представника СММ, 27 серпня в підконтрольному урядові Верхньоторецькому Донецької області жінка отримала поранення від вогнепальної зброї. 28 серпня в результаті вибуху в окупованому Докучаєвську загинув чоловік.

Нагадаємо, що на Донбасі окупанти розгортають безпрецедентну кількість артсистем, танків та БМП.