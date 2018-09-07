Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її знаходити.
Адольф Дістервег (1790 - 1866), видатний німецький педагог-демократ

Хуг заявив про 2 жертви серед мирних мешканців на Донбасі

7 вересня, 2018 - 18:51
Фото Reuters

На Донбасі в останній тиждень літа жертвами бойових дій стали двоє мирних жителів, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Минулого тижня СММ підтвердила інформацію про дві жертви серед мирного населення", - цитує ОстроВ заяву Хуга.

За словами представника СММ, 27 серпня в підконтрольному урядові Верхньоторецькому Донецької області жінка отримала поранення від вогнепальної зброї. 28 серпня в результаті вибуху в окупованому Докучаєвську загинув чоловік.

Нагадаємо, що на Донбасі окупанти розгортають безпрецедентну кількість артсистем, танків та БМП.

Джерело: День

Більше новин

Україна приєдналася до звинувачень Росії у застосуванні хімічної зброї у Великій Британії
Меркель та Макрон обговорюють ситуацію в Україні
Франція заявила про спробу РФ шпигувати за франко-італійським супутником
ПАРЄ закликало Україну поважати право Седлецької на конфіденційність джерел
Збереження солідарності з Україною є ключовим на фоні російської агресії, – МЗС Польщі
Компанія з Норвегії інвестує $450 млн у вітроелектростанцію в Україні

Новини партнерів

Loading...