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Космічний телескоп Kepler вийшов з режиму "сплячки" і почав шукати екзопланети

7 вересня, 2018 - 17:08
Фото Space.com

Телескоп Kepler вийшов з режиму "сплячки", в який його відправили в липні, і почав нову кампанію з пошуку екзопланет.

Робота телескопа триватиме до вичерпання запасів палива, повідомляється на офіційному сайті NASA.

"Після виходу з режиму сну конфігурація космічного корабля була змінена через незвичайну поведінку одного з двигунів. Попередні дані вказують на те, що характеристики телескопа можуть трохи погіршуватися", - зізналися в NASA.

Астрономи планують максимально використовувати ресурс телескопа до моменту його виходу з ладу, тому на даному етапі в пріоритеті у NASA передача вже зібраних даних. Після того, як Kepler завершить свою роботу, шукати екзопланети буде космічний телескоп TESS.

"Залишається неясним, скільки палива лишилося; NASA продовжує стежити за здоров'ям і працездатністю космічного корабля", - підкреслили вчені.

Джерело: День

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