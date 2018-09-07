Країни ЄС застерігають від гуманітарної катастрофи в сирійському Ідлібі

Країни Європейського союзу в Раді Безпеки ООН закликали Російську Федерацію та Іран підтримати раніше узгоджене припинення вогню під час переговорів щодо Сирії. Відповідну заяву підписали в ніч на п'ятницю, 7 вересня, Великобританія та Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, а також Німеччина, Бельгія та Італія, передає "РБК-Україна" із посиланням на AFP.

Як зазначається, особливу увагу підписанти заяви звертають на серйозні гуманітарні наслідки можливого наступу війська Башара Асада та його союзників на підконтрольну сирійським повстанцям провінцію Ідліб.

"Військова ескалація на північному заході країни може мати "катастрофічні гуманітарні наслідки для цивільного населення", - йдеться в спільній заяві восьми європейських країн.

Дві з них є постійними членами Радбезу ООН, а решта є або були непостійними членами чи стануть ними в найближчому майбутньому.

"Запланований наступ військ сирійської уряду на Ідліб наражає на небезпеку життя 3 мільйонів цивільних, з яких 1 мільйон – діти", - йдеться в заяві.

Тож, як зазначається, пріоритетом має стати саме захист цивільного населення, адже й без того небезпечний конфлікт в Сирії може лише загостритися.

Нагадаємо, новий спецпредставник США по Сирії Джим Джеффрі заявив, що у США є "безліч доказів" того, що готується хіматака в Ідлібі.

Раніше повідомлялося, що у провінції Ідліб (Сирія) в результаті обстрілу російськими і сирійськими бойовими літаками околиць міста Джіср-еш-Шугур загинули 13 цивільних.