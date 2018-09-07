Київ реструктуризував борги, - КМДА

Київська міська рада успішно завершила реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"4 вересня Київська міська рада успішно завершила обмін всіх непогашених облігацій участі в кредиті з прибутковістю 8% і погашенням у 2015 році на сукупну номінальну суму 101,15 млн доларів на нові облігації з прибутковістю 7,5% і з погашенням 15 грудня 2022 року" , - уточнив Поворозник.

Наразі Київська міська рада не має жодного непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями, зазначив він.

Нові бонди випущені на загальну номінальну суму 115,07 млн ​​доларів. Купон за ними виплачується раз на півроку, найближча виплата - 15 грудня.