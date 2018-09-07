Лозниця підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі

Сьогодні, 7 вересня, на прес-конференції в рамках 75-го Венеціанського кінофестивалю український режисер Сергій Лозниця виступив на підтримку Олега Сенцова.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не полишаю надії, що здоровий глузд прокинеться, ті люди, які можуть вирішити долю Олега, все-таки зроблять так, щоб його доля змінилася, і трагедії не сталося", - сказав Лозниця.

Режисер, який представляє у Венеції свій фільм Процес, зазначив, що 7 вересня став 117-м днем голодування Олега Сенцова, яке той почав у травні.

"І до цього дня нічого не сталося, що якось вплинуло і змінило б його долю. На жаль, випадок з Олегом говорить про те, що ми всі, відомі режисери, вчені, політики, не можемо зробити нічого, щоб звільнити одну людину з в'язниці", - підкреслив Сергій Лозниця.

Він нагадав, що вперше приїхав до Венеції в 2015 році, представляючи картину Подія. "Олег Сенцов вже був у в'язниці, під слідством, і я говорив зі сцени слова про цю справу і висловлював протест... Потім приїхав сюди в 2016 році з фільмом Аустерліц, тоді Олег отримав 20 років".

Нагадаємо, що активісти закликали Клімкіна посприяти розгляду петиції щодо Сенцова у США.