Мер Парижа пропонує присвоїти Сенцову звання почесного громадянина

Мер Парижа Анн Ідальго на наступній сесії міської ради запропонує надати українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного парижанина.

Про це Ідальго написала в Twitter.

"Я запропоную на наступному засіданні паризької ради надати українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного громадянин міста Парижа", - написала Ідальго.

У серії з семи твітів вона нагадала, що Сенцов виступав протии російської анексії Криму і за це був відправлений до Сибіру на 20-річний термін ув’язнення.

Ідальго також написала, що Сенцов голодує вже 117 днів з вимогою про звільнення всіх українських політв’язнів, яких утримують в Росії.

"Париж визнаний столицею прав людини. Він втілює індивідуальні свободи, включаючи свободу вираження поглядів, і захищає демократію. Ми зобов'язані пропагувати ці цінності та боротися за їхнє шанування у всьому світі. Олег Сенцов повинен бути звільнений", - написала мер.

Нагадаємо, що Сенцов знову відмовився від госпіталізації.