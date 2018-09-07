Меркель та Макрон обговорюють ситуацію в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 7 вересня, приймає у південнофранцузькому Марселі канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Сторони планують обговорити питання міграції, реформу Єврозони та вихід Великобританії з Євросоюзу, які стануть головними темами під час неформального саміту ЄС 20 вересня.

Макрон і Меркель прагнуть співпрацювати для того, щоб "разом забезпечити шлях Європі уперед", зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.Окрім того, за його словами, лідери двох країн звірять позиції зовнішньої політики щодо Сирії, України та західних Балкан.

Також очікується, що вони обговорять кандидатуру заступника голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Манфреда Вебера на посаду голови Європейської Комісії.

Нагадаємо, що Франція заявила про спробу РФ шпигувати за франко-італійським супутником.