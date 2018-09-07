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Меттіс прибув до Кабула з несподіваним візитом

7 вересня, 2018 - 11:33
Фото meest-online.com

Міністр оборони США Джеймс Меттіс прибув до столиці Афганістана Кабула з несподіваним візитом. Про це пише АР.

Зазначається, що командування США в Афганістані підтвердило візит, проте не повідомило жодних подробиць.

Передбачається, що в Кабулі Меттіс зустрінеться з військовими командирами Афганістану, США і НАТО, а також з президентом Ашрафом Гані.

Як повідомлялося, раніше The New York Times писало про те, що армія Афганістану зосередиться в обороні найбільших міст, таких як Кабул і Кандагар. Дана стратегія дозволить талібам та іншим повстанським групам освоїти контроль над територіями які вони вже захопили.

Нагадаємо, що головнокомандувач військами США в Афганістані генерал Джон Ніколсон раніше заявив про те, що Росія підтримує і озброює бойовиків радикального ісламістського угруповання "Талібан".

 

Джерело: День

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