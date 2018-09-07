МЗС: У Греції утримуються понад 160 українських моряків

Міністерство закордонних справ України заявляє, що станом на вересень у Греції утримуються понад 160 українських моряків, велика кількість з них була затримана за нелегальне перевезення мігрантів. Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Дипломат зазначив, що нещодавно в Греції було засуджено п'ятьох громадян України за перевезення нелегальних мігрантів.

При цьому він заявив, що зараз у цій країні "утримується понад 160 українців".

За його словами, кількість затриманих українських моряків постійно змінюється, тому що коли одних затримують, інших в цей час звільняють.

У Греції термін тримання під вартою може бути пом'якшений, якщо засуджені українські моряки працюють у закладі тримання, відвідують школу або вивчають грецьку мову.

"4 вересня у місті Каламата щодо двох українців суд застосував норму 2/5 загального терміну покарання. Таким чином, з урахуванням (раніше) відбутого терміну - 9 місяців, та відвідання ними школи у закладі тримання, очікується, що вони будуть звільнені у грудні 2018-го", - додав Кирилич.

Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом в Греції та Італії, переважна більшість - за перевезення нелегальних мігрантів.

Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим українським морякам, які умовно або достроково звільнені в Греції, можна було дозволити повернутися додому.

МЗС вже оприлюднювало рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях.