На Донбасі окупанти розгортають безпрецедентну кількість артсистем, танків та БМП, - СЦКК

Українська сторона СЦКК зафіксувала безпрецедентну кількість артилерійських систем, танків та бойових броньованих машин поза місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил в Facebook.

"На тимчасово окупованій території патрулями і БПЛА СММ ОБСЄ зафіксовано значну кількість важкого озброєння збройних формувань Російської Федерації, яке розміщено з порушенням ліній відведення, та відсутнє у районах зберігання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у населеному пункті Бугаївка танки невстановленого типу – 38 одиниць; РСЗВ невстановленого типу – 1 одиниця; 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" – 13 одиниць; 122 мм причіпні гаубиці Д-30 – 12 одиниць; 100 мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" – 6 одиниць; 120 мм міномети – 14 одиниць; ББМ невстановленого типу – 68 одиниць; ЗРК 9К35 "Стріла-10" – 4 одиниці. Всього 156 одиниць техніки.

У населеному пункті Шимшинівка розміщено 19 танків невпізнаного типу. Крім того, причіпні гаубиці та ЗРК 9К35 "Стріла-10".

У населеному пункті Міусинськ виявлено 48 одиниць техніки, серед яких - танки, РСЗВ БМ-21 "Град", гаубиці та ЗРК 9К35 "Стріла-10".

У Хрустальному зафіксовано всього 23 одиниці техніки. Також у населеному пункті Олександрівське виявлено 4 одиниці танків невстановленого типу. У Мирному - танки, самохідні гаубиці «Гвоздика», причіпні гаубиці, міномети. Всього 59 одиниць техніки. Тернове - 10 танків невстановленого типу; Круглик – 41 танк невстановленого типу; Мануйлівка - 45 одиниць танків невстановленого типу.

Всього було виявлено місце знаходження 472 одиниць озброєння і військової техніки збройних формувань РФ, йдеться у повідомленні.

Зазначена кількість техніки дозволяє розгорнути до 6 батальйонно-тактичних груп. Наявність та постійне розгортання артилерійських засобів ураження створює потенційну загрозу з боку збройних формувань Російської Федерації передовим підрозділам Збройних Сил України.

Також поблизу кордону з Російською Федерацією у районі Манич, де немає жодного пункту пропуску через кордон, БПЛА СММ ОБСЄ виявив колону з 10 тентованих вантажівок та 4 машин супроводу, які перетинали державний кордон України у напрямку Росії. При цьому БПЛА піддавався радіоелектронному придушенню.

Збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. Так, бойовики збройних формувань РФ не надали представникам СММ ОБСЄ доступ для моніторингу у місці розміщення відведеного важкого озброєння, а також двічі не дозволили спостерігачам проїхати блокпост у районі Верхньошироківське, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ істотно посилило боєздатність передових підрозділів у зв'язку з убивством ватажка терористичного угрупування "ДНР" Олександра Захарченка. Зокрема, мінометні та артилерійські батареї противника зайняли раніше обладнані бойові позиції і провели тренування з управління вогнем чергових розрахунків. Уздовж лінії розмежування окупантами здійснено додаткове мінування ділянок місцевості і зайняті позиції новоприбулими снайперськими підрозділами.