На Херсонщині 40 прикордонників отруїлися через викиди

На Херсонщині 40 українських прикордонників, які несуть службу неподалік адмінмежі з анексованим Кримом, поскаржилися на погіршення самопочуття.

Про це в коментарі Громадському повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, прикордонники звернулися до лікарів з такими симптомами, як головний біль, нудота, запаморочення. Чи пов’язане це з хімічними викидами на заводі «Кримський титан» — у ДПСУ поки не знають.

П’ятеро з сорока прикордонників потребують додаткового обстеження — їх направлять до лікарень Одеси.

Крім того, до прикордонників додатково направили медичний підрозділ з Одеси, який обстежує особовий склад на Херсонщині.

За словами Слободяна, після того, як 6 вересня на адмінмежі з Кримом закрили два контрольно-пропускних пункти — ситуація принципово не змінилася.

"Однак на єдиному працюючому КПВВ «Чонгар» російська сторона з незрозумілих причин призупинила пропуск авто, які їдуть до Криму. Пропускають лише пішоходів", — наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше Контрольні пункти в’їзду-виїзду “Каланчак” і “Чаплинка” на адміністративному кордоні з окупованих Кримом тимчасово призупинили свою роботу у зв’язку з екологічною ситуацією з кримським заводом “Титан”.