На Волині триває літературно-мистецький фестиваль "Лісова пісня"

Його історія почалася ще у 2001 році, і щороку він відбувався на Ковельщині, в урочищі за селом Нечимне, яке і надихнуло Лесю Українку на написання безсмертної драми-феєрії «Лісова пісня». Таємниче озеро Нечимне Леся Українка відвідала у 1884 році. Три дні і дві ночі провела тоді поетеса в місцевого селянина дядька Лева. «Ходили геть скрізь: по лісі в бір, коло озера – згадувала її сестра Ольга Косач-Кривинюк, – сидячи коло вогнища, почули ми багато-багато оповідань про той ліс, про озеро, про всяку «силу» лісову, водяну, польову та про її звичаї і відносини між собою та людьми». Породила «Лісову пісню» туга за рідним краєм, за казкою дитинства, і з Грузії, де й написала «Лісову пісню», Леся писала сестрі: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то я й здавна тую Мавку в умі держала, ще аж із того часу, як ти мені щось про Мавок розказувала… І над Нечімним вона мені мріла, як ми там ночували – пам’ятаєш? – у дядька Лева Скулинського… Зачарував мене цей образ на весь вік».

Цього ж року фестиваль проходить у новому форматі: на Ковельщині та у Луцьку, де 6 вересня в місцевому театрі ляльок театрі учасники фестивалю переглянули виставу «Лісова пісня». На п’ятницю запланована екскурсія по Старому Луцьку, де в одному з будинків мешкала родина Косачів, виступи у навчальних закладах і бібліотеках, творчий вечір «Слово як криця», відвідини музею-садиби Лесі Українки в Колодяжному та урочища Нечимного. У будинку культури Колодяжного відбудеться свято із залученням місцевих фольклорних колективів.

Ольга ЛЯСНЮК, голова Волинської організації Національної спілки письменників України, каже, що зміни у форматі і формі фестивалю викликані тим, що Лесю Українку варто згадувати не лише у лютому (коли народилася) та у серпні (коли померла). Ребрендингу потребують усі заходи, інакше вичерпують себе, і їм загрожує перетворитися на багаторазове повторення одного і того ж. Особливістю фестивалю «Лісова пісня» є те, що він привертає увагу до місць, які надихали Лесю Українку, адже ми повинні продовжувати пам'ять про нашу геніальну землячку. Нам є що шанувати, навколо чого єднатися, що підносити і возвеличувати. Його цікавість – у поєднанні традицій з новаторством, літератури і фольклору, підтримка саме українського сегменту.

Учасниками фестивалю цьогоріч будуть письменники з різних куточків України, а також закордонні гості з Білорусі та Болгарії.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк