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НБУ оновив норми валютного контролю

7 вересня, 2018 - 20:07
Фото з архіву "Дня"

Національний банк України (НБУ) оновив діючі норми щодо здійснення валютного контролю та проведення перевірок банками та іншими фінансовими установами.

Зміни набудуть чинності з 8 вересня, свідчить інформація на сайті НБУ.

Зокрема, змінами передбачено застосування санкцій, передбачених Декретом КМУ та постановою НБУ №49, на підставі актів перевірки без складання протоколів порушення валютного законодавства, а також перевірки уповноваженими співробітниками НБУ перед складанням актів перевірки отриманих від державних органів матеріалів, які можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства.

Крім того, змінами передбачається, що ознайомлення керівника з актом виїзної перевірки буде проводитися не пізніше тридцятого календарного дня (замість тридцятого робочого) з дня закінчення перевірки.

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