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ПАРЄ закликало Україну поважати право Седлецької на конфіденційність джерел

7 вересня, 2018 - 15:19
Фото з відкритих джерел

У Парламентській асамблеї Ради Європи занепокоєні рішенням суду в Україні, що дозволив доступ до даних мобільного зв'язку журналістів-розслідувачів.

Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві доповідача ПАРЄ з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів лорда Джорджа Фоулкеса, повідомляє Укрінформ.

"Я закликаю українські власті забезпечити право Наталії Седлецької зберігати у конфіденційності свої джерела", - наголосив лорд Фоулкес.

Він заявив, що журналісти-розслідувачі відіграють фундаментальну контролюючу роль у суспільстві, адже вони викривають корупцію та зловживання владою.

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