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Рада Європи імплементує в Україні проекти, які зміцнять свободу медіа

7 вересня, 2018 - 13:46
Фото: Facebook/cedem

Офіс Ради Європи імплементує в Україні два медійні проекти.

Про це повідомив голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, передає РБК-Україна.

"Проекти для підтримки реформ у сфері медіа впроваджуються в Україні з 2008 року. За 9 років було реалізовано 5 медійних проектів. За підтримки цих проектів відбулись важливі законодавчі зміни у сфері ЗМІ в Україні. Наразі офіс Ради Європи імплементує два медійні проекти в Україні", - повідомив Енберг.

За його словами, медійні проекти РЄ особливо важливі для втілення в Україні у зв’язку з початком передвиборчого періоду.

"Перший проект стосується зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи суспільного мовлення. Також має сприяти об’єктивному висвітленню виборів, а також покращенню безпеки журналістів, особливо, у виборчий період. Ще один - це проект "Свобода медіа в Україні", який націлений на підвищення незалежності органів, відповідальних за врегулювання у сфері мовлення через покращення законодавства", - додав він.

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