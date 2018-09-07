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Російській загрозі протидіятиме сильне міжнародне партнерство союзників, - Глава спецслужби Британії

7 вересня, 2018 - 14:10
Фото Press Association

Велика Британія та її союзники розгорнуть "повний спектр інструментів" проти РФ після того, як Лондон звинуватив двох російських агентів у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Про це заявив директор Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг під час виступу у Вашингтоні, повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Флемінг розповів, що його співробітники допомогли провести "ретельне та надзвичайно складне розслідування" щодо виявлення осіб, відповідальних за отруєння Солсбері, і тепер будуть вжиті заходи.

"Ми точно визначили, хто був відповідальним та методи, які вони використовували", - заявив Флемінг на конференції із кібербезпеки.

"Загроза з боку Росії реальна. Вона активна, і їй протидіятиме сильне міжнародне партнерство союзників, здатне розгорнути весь спектр інструментів з апарату національної безпеки та готове відповісти на нахабні спроби Кремля підірвати порядок, заснований на міжнародних правилах", - сказав він.

Раніше міністр безпеки Великої Британії Бен Воллеса заявив, що президент РФ Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента в Англії в березні.

Джерело: Європейська правда

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