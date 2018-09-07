Розпочалася активна фаза військових навчань "Rapid Trident-2018"

6 вересня на Яворівському полігоні, що на Львівщині, розпочалася активна фаза багатонаціональних військових навчань «Rapid Trident-2018». З цієї нагоди на полігон прибули командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Сергій Попко, представники військового та політичного керівництва України та держав, які беруть участь у навчаннях.

Самі ж військові розіграли справжню бойову сцену. Спочатку в тил умовного противника було десантовано розвідувальну групу спецпризначення. Після цього розпочався наступ механізованої роти, посиленої танковим взводом, з подоланням водної перешкоди. Також військові відпрацювали проведення інженерної розвідки маршруту висуванням армійського підрозділу, виявлення та знешкодження на місці вибухонебезпечного предмета.

Також було проведено евакуацію пораненого з поля бою за допомогою гвинтокрила. Після цього спеціальний підрозділ ЗСУ продемонстрував спеціальну обробку військової техніки – її дезактивацію та дезінфекцію.

Крім того, гостям продемонстрували роботу Центру імітаційного моделювання, у якому проходять підготовку штаби рівня батальйон-бригада та проводяться командно-штабні комп’ютерні навчання.

«Мені надзвичайно приємно відзначити величезний поступ Збройних Сил України в досягненні взаємосумісності і стандартів НАТО. Я певна, що це саме той шлях, яким ми йтимемо разом з вами», - сказала бригадний генерал Келлі Фішер.

Довідка «Дня»

«Репід Трайдент-2018» є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань України (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Управління Державної охорони) та військових підрозділів іноземних держав. У ньому беруть участь військові підрозділи 10 країн-членів НАТО та 4 країн - партнерів НАТО, всього -14 країн. А саме – Україна, США, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Канада, Литва, Молдова, Німеччина, Румунія, Польща, Туреччина. Також у цьогорічному «Репід Трайдент» беруть участь військовослужбовці багатонаціональної Литовсько-польсько-української бригади ім. гетьмана Костянтина Острозького.

До навчання залучено понад 350 одиниць техніки і понад 2200 військовослужбовців, які тренуються на одному з найбільших у Європі полігонів – Яворівському військовому полігоні. Навчання триватиме до 15 вересня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора