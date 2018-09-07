Російський омбудсмен Тетяна Москалькова надіслала відповідь уповноваженій із прав людини України Людмилі Денісовій щодо стану здоров'я політв'язня Олега Сенцова

Про це Денісова повідомляє у Facebook, додавши фото документів із відповіддю.

"Нарешті отримала відповідь від Уповноваженого РФ на одне із моїх численних звернень про стан здоров’я Олега Сенцова. Тетяна Москалькова повідомляє, що стан здоров’я у Олега не погіршився. Йому продовжують колоти внутрішні ін’єкції, а також надають підтримуючу суміш", - пише Денісова.

Москалькова зазначає, що Сенцов знову відмовився від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні. Він, нібито, посилається на відсутність хвороби та задовільні умови утримання і лікування в медичній частині колонії.

"Але ж ми усі добре знаємо, істинну причину його відмови. Оскільки в міській лікарні до нього ставляться жахливо. Йому не надають належної медичної допомоги і тиснуть психологічно. Що ж до питання якнайшвидшого обміну політв’язнями, на якому я постійно наголошую, Москалькова в черговий раз повідомила, що немає таких повноважень. Шкода, що знову не отримала детальної інформації щодо стану здоров’я Олега Сенцова та інших політв’язнів з відповідними підтверджуючими документами.", - пише Денісова.

Нагадаємо, що Лозниця підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі.