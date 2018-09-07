Штати розширили санкції проти Сирії

США наклали санкції на чотирьох фізичних і п’ятьох юридичних осіб за допомогу сирійському режиму. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті міністерства фінансів США, передає "Укрінформ".

"Ті, хто був сьогодні доданий до санкційного списку, полегшував фінансові транзакції та постачав пальне й зброю сирійському режиму", - заявили у відомстві.

У Мінфіні додали, що деякі підсанкційні компанії також торгували із "ІДІЛ".

"Мільйони безневинних людей у провінції Ідліб перебувають під загрозою нападу режимом Асада, підтримуваного Росією та Іраном, під приводом боротьби із "ІДІЛ". У той же час режим Асада має історію торгівлі із терористичною групою", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Він наголосив, що США "й надалі діятимуть проти тих, хто полегшує діяльність кривавого режиму Асада й підтримує "ІДІЛ"".

Як наслідок ухваленого рішення, уся нерухомість підсанкційних осіб на території США буде заморожена, а громадянам США заборонено вступати із ними у комерційні відносини.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив про те, шо Штати будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї: "Вони, сподіваюся, буде дуже, дуже розсудливими та обережними, тому що світ стежить. Не може бути бійні. Якщо буде бійня, світ буде дуже, дуже сердитий. І Сполучені Штати будуть злитися".