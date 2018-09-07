Супрун спростувала міф, що біг шкідливий для здоров'я

Біг не шкодить міжхребцевим дискам, а навіть навпаки, покращує їх стан.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, деякі вважають, що біг нібито шкідливий для хребта, особливо для міжхребцевих дисків.

"У бігунів, як правило, відсутні інші фактори, що призводять до зносу дисків і розвитку болю в спині, наприклад, зайва вага і куріння", - зазначила Супрун.

Вона пояснила, що міжхребетні диски - це еластичні хрящові прокладки між тілами хребців.

"Одна з їхніх основних функцій - гасити вертикальні поштовхи, що проходять через хребет. Саме тому з'явилося припущення, що часто повторювальні вертикальні струси дисків під час бігу можуть стати причиною їх передчасного зношування", - додала Супрун.

Чиновник підкреслила, що м'язи і кістки під час фізичних навантажень стають міцнішими і сильнішими.

"Якщо ви вирішили зайнятися бігом серйозно - правильно і відповідально підходьте до цього. Проконсультуйтеся з лікарем і зробіть необхідні обстеження, якщо це необхідно. Не потрібно бігати довгі дистанції, щоб отримувати користь для здоров'я. Пам'ятайте, будь-яка - навіть мінімальна, однак регулярна фізична активність зробить вас здоровішими", - сказала Супрун.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, як вегетаріанство впливає на здоров'я.