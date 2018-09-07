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Ситуація в Армянську: завод "Титан" можуть зупинити 9 вересня

7 вересня, 2018 - 21:11
Фото ATR

Завод "Титан" в Армянську, що став причиною екологічної катастрофи в анексованому Росією Криму, можуть повністю зупинити в неділю, 9 вересня

Про це повідомляють Крим. Реалії з посиланням на гендиректора підприємства Андрія Акулова.

"Все йде за планом: сьогодні зупинено ще одну піч. У роботі ще чотири печі. Одну з них буде зупинено завтра і три печі - у неділю, приблизно о 20.00. З неділі завод буде повністю зупинено", - сказав Акулов.

За словами гендиректора, щоб нейтралізувати речовини в кислотонакопичувачі підприємства, завод направить в колектор воду, яку використовує для виробничих цілей.

Завод "Титан" розпочав роботу ще у 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Group DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, яка застосовується в лакофарбній, гумотехнічній промисловості, при виробництві пластмас і у багатьох інших галузях. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Фірташ змінив структуру управління заводом.

Джерело: Радіо Свобода

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