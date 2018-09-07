У Бразилії фаворит президентської гонки зазнав ножового нападу

У Бразилії головний опозиційний кандидат на посаду президента країни Жаїр Болсонару зазнав ножових поранень від нападника під час передвиборного мітингу. Про це пише Reuters.

Зазначається. що наразі фаворит президентської гонки у Бразилії перебуває у важкому, але стабільному стані.

За словами лікарів, Болсонару отримав серйозні пошкодження внутрішніх органів, що суттєво підвищує ризик зараження. Аби піти на поправку, політику доведеться провести у лікарні щонайменше тиждень, а на повне відновлення піде до двох місяців.

У поліції заявили, що затримали нападника, яким виявився 40-річний Аделіо Біспо де Олівейра, який має проблеми із психікою.

"Зроблене правоохоронцями відео, продемонстроване в ефірі TV Globo, показує, що Олівейра розповідає офіцерам, що здійснити напад йому наказав Бог", - йдеться у матеріалі.

Болсонару дотримується правих поглядів, а нападник на нього був пов’язаний із лівацькою Партією соціалізму та свободи. За словами речника місцевої поліції Вітора Альбукерке, правоохоронці не знають, чи мав нападник політичний мотив.

Як повідомлялося, Вищий виборчий суд Бразилії заборонив колишньому президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві брати участь у президентських виборах.