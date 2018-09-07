У Чехії після футбольного матчу поліція заарештувала 8 українських уболівальників

Відразу після футбольного матчу Чехія - Україна, чеська поліція заарештувала вісьмох українських уболівальників, які намагалися пробратися на поле. Фанати намагалися потрапити на футбольне поле, а після короткої сутички з поліцією закидали правоохоронців сміттям, повідомляє Sportarena.

Всього на матчі були присутні більше тисячі українських вболівальників.

За українців спробував заступитися тренер Андрій Шевченко, але безрезультатно. Президент ФФУ Андрій Павелко вирушив у відділок, щоб спробувати звільнити вболівальників.

Нагадаємо, у квітні у Румунії поліція затримала понад 50 осіб через заворушення під час футбольного матчу між командами систем бухарестських клубів "Стяуа" і "Рапід".